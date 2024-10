Sport.quotidiano.net - L’Hokkaido ripartirà dal PalaSavena. Guarnieri: "La battuta sarà fondamentale"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Esordio casalingo per: a meno di contrordini dell’ultimo minuto, questa sera alle 21, al, arriva Montichiari, per la terza giornata del campionato di serie B maschile di volley. I rossoblù di coachieri si sono allenati a Imola, data la chiusura di tutti gli impianti e delle scuole, per l’allerta meteo. Avevano in programma allenamento aldalle 21 alle 23 e hanno dovuto chiedere spazio fuori città, perché salvo ulteriori emergenze e contrordini dell’ultimo minuto, oggi ilaperto e il match si giocherà. Questo anche perché un match di serie B maschile di pallavolo sposta al più poche centinaia di persone e non rischia di creare problemi e pericoli a livello di sicurezza.