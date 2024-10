Lanazione.it - L’arte di Farber per le donne. Via alla mostra

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)come strumento di celebrazione e sostegno alle. Con questo spirito si è aperta a Firenze,Fornaciai Art Gallery di borgo San Jacopo, la‘Women as art’, retrospettiva dedicata ai 50 anni di carriera del fotografo Robert: in totale si tratta di 14 opere ed è un unicum per Firenze. L’esposizione, a cura di Gregorio Fornaciai, aperta fino al 9 novembre, rappresenta un viaggio attraverso le opere più iconiche dell’artista, che ha dedicato gran parte della sua carriera a sensibilizzare il pubblico su temi come la ricerca sul cancro al seno e altre cause benefiche, attraverso il suo lavoro creativo.