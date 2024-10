Ilfoglio.it - L’alleanza tra famiglia e impresa, creatività e pragmatismo al servizio del paese

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gran parte della ricchezza del nostro, circa l’ottanta per cento, è generata da imprese familiari che, evidentemente, nonostante la difficile congiuntura che stiamo attraversando, non hanno problemi a muoversi in un mercato sempre più globale. Chi vive in provincia tocca con mano quotidianamente sia la loro vitalità economica e imprenditoriale, sia soprattutto il loro grande valore culturale, ossiatrache esse simboleggiano. Questa alleanza ci dice, ad esempio, l’importanza di uno sviluppo che deve essere certo anche economico, ma che non può essere soltanto economico e che, anzi, può essere economico solo a condizione che nella società si generino quelle risorse di familiarità, solidarietà, diciamo pure, di umanità, senza le quali, alla lunga, non si dà sviluppo di alcun genere.