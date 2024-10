La Rare Impact Fund Benefit Beauty è la manifestazione perfetta per parlare di beauty e di salute mentale (e si, le due cose possono essere correlate) (Di sabato 26 ottobre 2024) Proprio due giorni fa Selena Gomez ha mostrato su Intagram una stories in cui si mostrava con imperfezioni. “Persino la mia pelle si è stancata di me!”, ha scritto. La cantante e imprenditrice, proprietaria di uno dei beauty brand più forti del momento, Rare beauty, si è esposta senza filtri per mostRare che le fragilità colpiscono anche i più famosi. È infatti per lei un periodo denso di impegni, come la promozione del film Emilia Pérez. E non è un caso che la Rare Impact Fund Benefit di quest’anno sia proprio dedicata alla salute mentale. Metropolitanmagazine.it - La Rare Impact Fund Benefit Beauty è la manifestazione perfetta per parlare di beauty e di salute mentale (e si, le due cose possono essere correlate) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Proprio due giorni fa Selena Gomez ha mostrato su Intagram una stories in cui si mostrava con imperfezioni. “Persino la mia pelle si è stancata di me!”, ha scritto. La cantante e imprenditrice, proprietaria di uno deibrand più forti del momento,, si è esposta senza filtri per mostche le fragilità colpiscono anche i più famosi. È infatti per lei un periodo denso di impegni, come la promozione del film Emilia Pérez. E non è un caso che ladi quest’anno sia proprio dedicata alla

