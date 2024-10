La dura legge del gol. Solo 9 reti in 11 gare (Di sabato 26 ottobre 2024) Il gol a Casteldebole resta un rebus: beato chi trova la soluzione. Non è che nei dieci anni di era Saputo il Bologna abbia mai navigato nell’abbondanza dei bomber d’attacco. Destro ha ballato una sola estate (forse un paio) salvo poi eclissarsi. Degli Avenatti, Sadiq e compagnia cantante sono piene le fosse, ma non i tabellini alla voce marcatori. Verdi è stato una meteora, Barrow una pia illusione, Arnautovic una certezza ingombrante pagata a peso d’oro e Zirkzee un prototipo di centravanti non facilmente riproducibile lontano dal contesto mottiano. Per fortuna che c’è Orsolini. Suona strano dirlo adesso, dopo un avvio di stagione stentato: ma il gol al Genoa è già una promessa di rinascita. L’altro è Castro, che i piani di luglio era stato classificato come potenziale riserva, ma che poi, vista l’inconsistenza di Dallinga, si è preso subito il centro della scena. Sport.quotidiano.net - La dura legge del gol. Solo 9 reti in 11 gare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Il gol a Casteldebole resta un rebus: beato chi trova la soluzione. Non è che nei dieci anni di era Saputo il Bologna abbia mai navigato nell’abbondanza dei bomber d’attacco. Destro ha ballato una sola estate (forse un paio) salvo poi eclissarsi. Degli Avenatti, Sadiq e compagnia cantante sono piene le fosse, ma non i tabellini alla voce marcatori. Verdi è stato una meteora, Barrow una pia illusione, Arnautovic una certezza ingombrante pagata a peso d’oro e Zirkzee un prototipo di centravanti non facilmente riproducibile lontano dal contesto mottiano. Per fortuna che c’è Orsolini. Suona strano dirlo adesso, dopo un avvio di stagione stentato: ma il gol al Genoa è già una promessa di rinascita. L’altro è Castro, che i piani di luglio era stato classificato come potenziale riserva, ma che poi, vista l’inconsistenza di Dallinga, si è preso subito il centro della scena.

