La destra non sa manco nominare un capo di gabinetto, rivogliamo Franceschini (Di sabato 26 ottobre 2024) La destra è maldestra su come si governa, anzi, su come si galleggia, si sopravvive, si nomina, si fa clientela e ci si protegge dai giornali che mai assaltarono la sinistra malgrado tutto. Dopo ap Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Austria : eletto un esponente di estrema destra come presidente del Parlamento - L’Austria ha eletto un esponente di estrema destra come presidente del Parlamento. Indignazione della comunità ebraica di Vienna. Eletto un esponente di estrema destra come presidente del Parlamento dell’Austria L’Austria ha eletto per la prima ... (Periodicodaily.com)

Altro che due forni : le gimkane di Cateno De Luca in Sicilia. Si offre a destra come vicepresidente e vuole le primarie a sinistra - Virata a destra, senza chiudere definitivamente la porta a sinistra. È l’ultima manovra di Cateno De Luca, sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord che dopo il flop alle Europee, perde pezzi ma pianifica un nuovo a braccetto con le sorelle ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cringe (come la Schlein) - solare - processo a destra. Le parole della settimana - Proviamo a dare un po' di colore poetico alle notizie in bianco e nero che circolano sul web: ecco le parole più pronunciate della settimana (Ilgiornale.it)

La nomina di Simona Agnes come presidente Rai si trasforma in un pantano per la destra : non ha i voti e non si presenta in Vigilanza - La ratifica della nuova presidente della Rai Simona Agnes è arenata in Parlamento. Il centrodestra infatti non riesce a uscire dal pantano in cui si è infilato e oggi ha deciso di non presentarsi alla seduta della commissione di Vigilanza e ha ... (Ilfattoquotidiano.it)