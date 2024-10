Tpi.it - Israele attacca l’Iran con “raid mirati su obiettivi militari”. Teheran: “Umilieremo i nostri nemici”. Gli Usa: “È autodifesa”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le forze armate di(Idf) hannoto nella nottecon almeno tre ondate diaerei che, nell’arco di tre ore, hanno colpito una ventina di siti, tra cui alcune batterie dei sistemi anti-missile e fabbriche per la produzione di razzi balistici, nelle province di, Khuzestan e Ilam, nella parte occidentale del Paese. Al momento non si segnalano vittime. L’attacco, ordinato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e approvato all’unanimità dal gabinetto di sicurezza del governo di Tel Aviv, costituisce una risposta al lancio di centinaia di missili contro, avvenuto il 1° ottobre scorso, da parte di. Idiin Iran“Ilè stato completato e i suoisono stati raggiunti”, ha commentato in una nota diramata nella notte il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari.