Introdotto il reato di molestie sessuali

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ora anche San Marino haildi. "Un passo avanti di civiltà", dicono le consigliere di Psd, Libera e Ps. Un passo arrivato con la ratifica in Consiglio grande e generale del decreto sulla prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere, che va ad aggiornare quello del 2008. Una ratifica arrivata all’unanimità. E sul quale in aula si dibatte parecchio, ma questa volta i toni sono decisamente distesi. Antonella Mularoni di Repubblica Futura loda il tavolo di confronto che ha portato "importanti risultati – dice – ma ci sono cose che ci lasciano perplessi. In particolare l’introduzione della riprensione. Evidenziamo che questa forma di richiamo è una tipologia di sanzione molto mite". Massimo Andrea Ugolini della Dc ricorda l’introduzione "deldiche abbraccia tantissime tipologie.