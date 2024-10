Inter-Juve, Inzaghi prepara la mossa a sorpresa: la decisione lascia di stucco (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter-Juve si avvicina e le mosse a sorpresa, per quanto riguarda le formazioni, sembrano essere dietro l’angolo: Inzaghi può stupire tutti. Per la 9^ giornata di Serie A, l’Inter ospiterà la Juventus a San Siro e si svolgerà il primo Derby d’Italia della stagione 2024/25. Man mano inizia a crescere la ‘tensione’ sia lato nerazzurri sia lato bianconeri, visto che questa non è mai una partita qualsiasi. Anzi. Simone Inzaghi, così come Thiago Motta, è al lavoro con i suoi e sta ragionando sulla formazione da schierare titolare: spunta una possibile mossa a sorpresa. mossa a sorpresa di Simone Inzaghi per Inter-Juve (LaPresse) – Tvplay.itIn casa Inter, tra rientro in campionato contro la Roma e Young Boys in Champions League, sono arrivati diversi infortuni pesanti. Tvplay.it - Inter-Juve, Inzaghi prepara la mossa a sorpresa: la decisione lascia di stucco Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si avvicina e le mosse a, per quanto riguarda le formazioni, sembrano essere dietro l’angolo:può stupire tutti. Per la 9^ giornata di Serie A, l’ospiterà lantus a San Siro e si svolgerà il primo Derby d’Italia della stagione 2024/25. Man mano inizia a crescere la ‘tensione’ sia lato nerazzurri sia lato bianconeri, visto che questa non è mai una partita qualsiasi. Anzi. Simone, così come Thiago Motta, è al lavoro con i suoi e sta ragionando sulla formazione da schierare titolare: spunta una possibiledi Simoneper(LaPresse) – Tvplay.itIn casa, tra rientro in campionato contro la Roma e Young Boys in Champions League, sono arrivati diversi infortuni pesanti.

