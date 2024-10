Influenza ma non solo, in Lombardia gira un cocktail di virus: sintomi, cure e vaccino (Di sabato 26 ottobre 2024) I virus stagionali sono arrivati in Lombardia dove sono stati isolati anche i primi casi (per ora sporadici) di Influenza ( in questi giorni si parla molto di virus H3N2 e della cosiddetta "australiana"). Cosa dobbiamo sapere e come sarà questa stagione Ilgiorno.it - Influenza ma non solo, in Lombardia gira un cocktail di virus: sintomi, cure e vaccino Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Istagionali sono arrivati indove sono stati isolati anche i primi casi (per ora sporadici) di( in questi giorni si parla molto diH3N2 e della cosiddetta "australiana"). Cosa dobbiamo sapere e come sarà questa stagione

