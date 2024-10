Gubbio, è buio pesto. Altra pesante sconfitta (Di sabato 26 ottobre 2024) PIANESE 3 Gubbio 1 PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indragoli (st 39’ Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo (st 39’ Da Pozzo), Proietto (st 34’ Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (st 23’ Odjer), Colombo; Mignani (st 34’ Sorrentino). All. Prosperi A disp. Filippis, Reali, Frey, Papini, Chesti, Spinosa, Barbetti, Capanni. Gubbio (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (st 1’ Signorini), Pirrello (st 28’ Iaccarino); Zallu (st 28’ David), Rosaia, Proietti (st 1’ Rovaglia), Faggi, Corsinelli; Fossati, Giovannini (st 33’ Maisto). All. Taurino A disp. Bolletta, Stramaccioni, Sportolari. Arbitro: Di Loreto di Terni (Hader-Bettani) Marcatori: pt 9’ Mastropietro, 41’ Colombo, st 31’ Colombo, 42’ Rovaglia. Note: corner 6-4; ammoniti: Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Iaccarino, Faggi; recupero pt 2’; st 4’. Gubbio - È buio pesto per il Gubbio. Lanazione.it - Gubbio, è buio pesto. Altra pesante sconfitta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) PIANESE 31 PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indragoli (st 39’ Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo (st 39’ Da Pozzo), Proietto (st 34’ Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (st 23’ Odjer), Colombo; Mignani (st 34’ Sorrentino). All. Prosperi A disp. Filippis, Reali, Frey, Papini, Chesti, Spinosa, Barbetti, Capanni.(3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (st 1’ Signorini), Pirrello (st 28’ Iaccarino); Zallu (st 28’ David), Rosaia, Proietti (st 1’ Rovaglia), Faggi, Corsinelli; Fossati, Giovannini (st 33’ Maisto). All. Taurino A disp. Bolletta, Stramaccioni, Sportolari. Arbitro: Di Loreto di Terni (Hader-Bettani) Marcatori: pt 9’ Mastropietro, 41’ Colombo, st 31’ Colombo, 42’ Rovaglia. Note: corner 6-4; ammoniti: Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Iaccarino, Faggi; recupero pt 2’; st 4’.- Èper il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Pianese vive un’altra serata piena di gioia. Mastropietro e poi Colombo. Gubbio battuto - PIANESE 3 GUBBIO 1 PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indrangoli (37’st Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo (37’st Da Pozzo), Proietto (34’st Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (23’st Odjer), Colom ... (msn.com)

Video Pianese Gubbio (3-1)/ Gol e highlights: Colombo show, non basta Rovaglia - Video Pianese Gubbio che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C girone B. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida. (ilsussidiario.net)

Il Trento si fa raggiungere nel recupero. Nel girone B la Ternana rallenta ancora - Per la squadra di Tabbiani è comunque il decimo risultato utile di fila. Gli umbri invece sono stati beffati dal meritato recupero del Rimini ... (gazzetta.it)

La Pianese non si ferma: battuto anche il Gubbio - I bianconeri vincono per 3-1 contro gli umbri la terza partita delle ultime quattro e salgono all'ottavo posto in classifica ... (lanazione.it)