Grillo attacca Conte in un video: “È il mago di Oz, si faccia il suo partito dei 22 mandati. M5s? È evaporato” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Io quando vedo questa bandiera dei 5 stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco. Quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22 mandati’. Potrebbe anche arrivare all’8%”. Così Beppe Grillo in un video postato sul suo sito ha attaccato Giuseppe Conte e la sua gestione del Movimento 5 stelle. L'articolo Grillo attacca Conte in un video: “È il mago di Oz, si faccia il suo partito dei 22 mandati. M5s? È evaporato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Grillo attacca Conte in un video: “È il mago di Oz, si faccia il suo partito dei 22 mandati. M5s? È evaporato” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Io quando vedo questa bandiera dei 5 stelle con davanti ildi Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco. Quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel, si può fare il suo manifesto con la sua– bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22’. Potrebbe anche arrivare all’8%”. Così Beppein unpostato sul suo sito hato Giuseppee la sua gestione del Movimento 5 stelle. L'articoloin un: “È ildi Oz, siil suodei 22? È” proviene da Il Fatto Quotidiano.

