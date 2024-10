Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania Orlando critica Shaila e Lorenzo e viene insultata dai loro fan: la sua reazione

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)è stata ospite ieri di Pomeriggio 5, il talk show che ogni pomeriggio intrattiene il pubblico affezionato a Canale 5. Qui, durante la fascia di chiusura, si parla spesso di ciò che accade ale anche ieri si è a lungo discusso di quanto sta accadendo traGatta eSpolverato. I due gieffini infatti, all’interno della Casa del reality show spagnolo, hanno ritrovato parecchia intesa trae stanno vivendo alla luce del sole ilsentimento. Se da una parte c’è chi apprezza questa sincerità di emozione e chi approva questa nuova coppia, dall’altra invece chi è convinto sia solo una messa in scena per poter far parlare di