Giornalista denuncia: "Molestata da ex produttore Forum”. Mediaset lo allontana, lui: “Sono innocente” (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – “Mi Sono seduta tranquilla, mi ha fatto molti complimenti, dicendomi che sarei andata lontano. Mi ha chiesto di avvicinarmi e mi ha dato un bacio sulla guancia. Poi ha cercato di baciarmi in bocca”. È il racconto, fatto in aula a Roma, da una Giornalista 30enne di Mediaset. Sotto accusa, come ricostruito oggi sulle pagine del Corriere della Sera, un ex produttore della trasmissione di Mediaset “Forum”. Il professionista, 60 anni, si è dichiarato innocente, ma i giudici hanno disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Secondo la testimonianza della Giornalista le molestie si sarebbero consumate nel 2022, durante un appuntamento col produttore. A quel punto l’uomo sarebbe passato dai complimenti alle molestie, tentando un approccio con la 30enne. Ma non è tutto. Quotidiano.net - Giornalista denuncia: "Molestata da ex produttore Forum”. Mediaset lo allontana, lui: “Sono innocente” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – “Miseduta tranquilla, mi ha fatto molti complimenti, dicendomi che sarei andata lontano. Mi ha chiesto di avvicinarmi e mi ha dato un bacio sulla guancia. Poi ha cercato di baciarmi in bocca”. È il racconto, fatto in aula a Roma, da una30enne di. Sotto accusa, come ricostruito oggi sulle pagine del Corriere della Sera, un exdella trasmissione di”. Il professionista, 60 anni, si è dichiarato, ma i giudici hanno disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Secondo la testimonianza dellale molestie si sarebbero consumate nel 2022, durante un appuntamento col. A quel punto l’uomo sarebbe passato dai complimenti alle molestie, tentando un approccio con la 30enne. Ma non è tutto.

