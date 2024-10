Sport.periodicodaily.com - Frosinone-Pisa: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La capolista è l’avversario peggiore per i ciociari alle prese con una grave crisi di gioco e di risultati.si giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono attesi alla svolta in virtù del cambio in panchina con l’arrivo di Greco al posto di Vivarini. Una scelta inevitabile visto i pessimi risultati ottenuti fin quì da una squadra costruita per l’immediato ritorno in Serie A. Sei i punti raccolti fin quì, in virtù di una vittoria, tre pareggi e 5 sconfitte. Momento diametralmente opposto si sta vivendo in casa dei toscani, capolisti indiscussi. Il ruolino di marcia della squadra di Inzaghi è a dir poco perfetto, con 7 vittoria, un pareggio ed una sconfitta.