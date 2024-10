Formazioni ufficiali Cosenza-Juve Stabia | Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ledella partita tra ile la, valida per la decima giornata della stagionediB. I padroni di casa, diciannovesimi in classifica e che mancano la vittoria da quattro partite, sfidano la quinta classificata, che ha perso l’ultimo incontro. Di seguito le scelte delle due panchine per la sfida in programma a partire dalle 15:00.: in attesa: Thiam, Ruggero, Folino, Bellich, Mussolini, Pierobon, Buglio, Fortini, Maistro, Candellone, AdoranteSportFace.