Fondi, furto in un appartamento: ladri portano via monili in oro (Di sabato 26 ottobre 2024) Fondi – I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato, in flagranza di reato, nella giornata di ieri, due cittadini stranieri, rispettivamente di anni 45 e 39, entrambi noti alle Forze dell'Ordine, per furto in abitazione aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in concorso tra loro e con un terzo uomo, successivamente identificato dai militari dell'Arma dei Carabinieri, all'esito degli accertamenti preliminarmente condotti. Nello specifico, ieri notte, intorno alle 03:00, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della Tenenza Carabinieri di Fondi hanno sottoposto a controllo un soggetto che, con uno zaino in spalla, aveva raggiunto con andatura veloce un'autovettura, intestata ad una terza persona, parcheggiata sulla pubblica via, alla guida della quale vi era un altro soggetto.

