Emergenza Emilia Romagna: 35 volontari della protezione civile Fvg partono per l'assistenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Un massiccio intervento da parte della protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha avuto inizio ieri, con la partenza di 35 volontari e due funzionari diretti verso l'Emilia Romagna, precisamente nell'area di Pianoro, colpita da eventi atmosferici avversi. Questa operazione si inserisce nel quadro di un impegno costante da parte della regione per affrontare le emergenze e fornire assistenza alle aree più vulnerabili. Il contingente, composto da personale altamente qualificato, verrà dotato di attrezzature specializzate per la rimozione dei rifiuti e il lavaggio delle zone colpite. Partenza del contingente e preparativi L'assessore alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha comunicato ufficialmente il rilascio del quarto contingente di soccorso, a ulteriore supporto delle operazioni già in corso.

