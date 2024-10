DIRETTA Cesena-Brescia 1-0, bianconeri subito in vantaggio con un rigore di Shpendi (Di sabato 26 ottobre 2024) 22esimo: contropiede fulmineo di Shpendi che spara di sinistro, ma il tiro è smorzato in calcio d'angolo14esimo: GOLLL DEL CesenaA!!! Botta di Shpendi sotto la traversa, niente da fare per Lezzerini13esimo: fallo di mano di un difensore del Brescia in area di rigore, calcio di rigore per Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Brescia 1-0, bianconeri subito in vantaggio con un rigore di Shpendi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 22esimo: contropiede fulmineo diche spara di sinistro, ma il tiro è smorzato in calcio d'angolo14esimo: GOLLL DELA!!! Botta disotto la traversa, niente da fare per Lezzerini13esimo: fallo di mano di un difensore delin area di, calcio diper

