"Dammi 500 euro o pubblico le tue foto hot": 15enne vittima di sextortion (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha scambiato foto hot con una ragazza conosciuta online, poi è stato ricattato con la richiesta di denaro. Prima 50 euro (che ha pagato) e poi 500 euro. Protagonista suo malgrado di questo brutto episodio è stato un 15enne di Fontanellato che chiameremo Marco, che sentendosi protetto all’interno Parmatoday.it - "Dammi 500 euro o pubblico le tue foto hot": 15enne vittima di sextortion Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha scambiatohot con una ragazza conosciuta online, poi è stato ricattato con la richiesta di denaro. Prima 50(che ha pagato) e poi 500. Protagonista suo malgrado di questo brutto episodio è stato undi Fontanellato che chiameremo Marco, che sentendosi protetto all’interno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto e Moto d’Epoca 2024 - alla Fiera di Bologna il meglio del vintage europeo – FOTO - Per il secondo anno consecutivo, la Fiera di Bologna, accoglie Auto e Moto d’Epoca, la kermesse dedicata ai veicoli vintage più importante d’Europa. Il rombo dei motori, il profumo del passato e il fascino dell’innovazione attendono i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Parte da Pescara il futuro di Nest23 - il Progetto Europeo per la Formazione Sportiva e lo Scambio Internazionale [FOTO] - Dalle rive dell'Adriatico per un futuro di scambio e formazione sportiva di alto livello. Il 19 ottobre 2024 si è infatti svolta a Pescara una conferenza dedicata al progetto europeo Nest23 finanziato dai fondi europei Erasmus+, incentrata sulle ... (Ilpescara.it)

FOTO/ Europei di karate - due medaglie ‘sannite’ : oro Mercuri - argento Minelli - Tempo di lettura: 3 minutiVarsavia, Polonia, campionato Europeo di karate WUKF con 1.900 atleti agguerriti per una medaglia! Sei giorni di dure competizioni per dimostrare ciò per cui si è lavorato per l’intero anno. Ambizioni, delusioni, ... (Anteprima24.it)

Russia e foto Eurofighter italiani - Tricarico : “Propaganda - obiettivo è creare confusione” - Generale Camporini: "Scopo dei nostri velivoli da combattimento è farsi vedere e mostrare che confini sono presidiati" Foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su un canale Telegram russo, Fighterbomber, che ... (Sbircialanotizia.it)