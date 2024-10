Coppa del Mondo Nuoto di Fondo, l’Italia fa tris: Verani, Guidi e Taddeucci a medaglia (Di sabato 26 ottobre 2024) Hong Kong – Prosegue la Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo e l’Italia conquista altri podi preziosi. Gli Azzurri mettono al collo tre medaglie nelle acque libere di Hong Kong e scrivono la storia. Dario Verani e Marcello Guidi comandano nella 10 km maschile e fanno il primo e il secondo posto. Nella gara femminile, Ginevra Taddeucci torna in gara, dopo il bronzo di Parigi 2024 sulla distanza, e si prende il secondo gradino del podio. Il racconto della gara – Fonte agc/coni.it Prestazione maiuscola a Repulse Bay per il colosso di Cecina che ha completato i sei giri previsti con il tempo di 1:57:39.20 riuscendo ad anticipare il cagliaritano (+00:00.60) all’interno di una serrata volata finale. Per entrambi si tratta di una conferma sul podio del massimo circuito internazionale dopo quello conquistato poco più di dieci giorni fa nella terza tappa di Setúbal, in Portogallo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Hong Kong – Prosegue ladeldidiconquista altri podi preziosi. Gli Azzurri mettono al collo tre medaglie nelle acque libere di Hong Kong e scrivono la storia. Darioe Marcellocomandano nella 10 km maschile e fanno il primo e il secondo posto. Nella gara femminile, Ginevratorna in gara, dopo il bronzo di Parigi 2024 sulla distanza, e si prende il secondo gradino del podio. Il racconto della gara – Fonte agc/coni.it Prestazione maiuscola a Repulse Bay per il colosso di Cecina che ha completato i sei giri previsti con il tempo di 1:57:39.20 riuscendo ad anticipare il cagliaritano (+00:00.60) all’interno di una serrata volata finale. Per entrambi si tratta di una conferma sul podio del massimo circuito internazionale dopo quello conquistato poco più di dieci giorni fa nella terza tappa di Setúbal, in Portogallo.

