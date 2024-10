“Ci sta la zia”: così la piazza di spaccio avvertita dell’arrivo dei carabinieri (Di sabato 26 ottobre 2024) Ercolano (Napoli): pusher avvertiti in codice da un cliente dell'imminente irruzione dei carabinieri. Ma i militari fanno prima e riescono ad arrestare una intera famiglia di spacciatori. Fanpage.it - “Ci sta la zia”: così la piazza di spaccio avvertita dell’arrivo dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ercolano (Napoli): pusher avvertiti in codice da un cliente dell'imminente irruzione dei. Ma i militari fanno prima e riescono ad arrestare una intera famiglia di spacciatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alcoltest sulle strade del Mantovano: patenti ritirate e punti tagliati dai carabinieri - Diversi conducenti segnalati alla Prefettura del capoluogo e 150 punti che hanno “preso il volo”: è il bilancio di una settimana di serrati controlli sulle strade della provincia ... (ilgiorno.it)

Ragazza di diciotto anni uccisa a coltellate in provincia di Bergamo, ritrovato all'alba il corpo - Ragazza di diciotto anni uccisa a coltellate in provincia di Bergamo, ritrovato all'alba il corpo. La tragedia si è verificata nel comune di Costa Volpino. Sono in corso le indagini dei Carabinieri ... (rtl.it)

“Ci sta la zia”: così la piazza di spaccio avvertita dell’arrivo dei carabinieri - Ercolano (Napoli): pusher avvertiti in codice da un cliente dell’imminente irruzione dei carabinieri. Ma i militari fanno prima e riescono ad arrestare una intera famiglia di spacciatori. (fanpage.it)

Nuovo capo dei carabinieri, i nomi per il dopo Luzi: è guerra tra Crosetto, Mantovano e Fazzolari - Fervono i preparativi per la cerimonia: data fissata (15 novembre), inviti spediti. Manca però il successore del comandante Luzi ... (unita.it)