Justcalcio.com - CdS – “Balotelli il giocatore adatto? Assolutamente sì”

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 17:14:17 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Interveuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Genoa, Alberto Gilardino ha parlato di Mario, nome che sta tenendo banco in queste settimane come possibile rinforzo dal mercato degli svincolarti per il reparto offensivo rossoblù. Genoa, Gilardino: “ha ancora fuoco e motivazione” Queste, infatti, le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa: “Si tratta di un? Sì,. E’ unsvincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. La società sa qual è il mio pensiero, è chiaro a tutti.