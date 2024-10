Caso asilo Magnolia, dopo l'udienza al Tar i genitori attendono fiduciosi la sentenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è tenuta ieri presso il TAR di Milano l’udienza decisiva sul ricorso contro la chiusura dell’asilo nido Magnolia, presentato da alcuni genitori dei bambini che frequentano la struttura. A luglio, il Consiglio di Stato aveva accolto le richieste delle famiglie, sospendendo la delibera comunale Quicomo.it - Caso asilo Magnolia, dopo l'udienza al Tar i genitori attendono fiduciosi la sentenza Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è tenuta ieri presso il TAR di Milano l’decisiva sul ricorso contro la chiusura dell’nido, presentato da alcunidei bambini che frequentano la struttura. A luglio, il Consiglio di Stato aveva accolto le richieste delle famiglie, sospendendo la delibera comunale

Nido Magnolia, la storia dall’inizio in attesa della sentenza - Como Il dibattito nel merito è avvenuto ieri, dopo che il Consiglio di Stato, quest’estate, ha emesso un’ordinanza con cui ha sospeso la delibera della giunta Rapinese sulla chiusura dell’asilo di via ... (laprovinciadicomo.it)

Nido Magnolia, udienza al Tar: la decisione dei giudici tra un mese - A fine marzo i giudici del Tar hanno respinto la sospensiva contro la delibera della giunta relativamente alla soppressione degli asili nido. La motivazione della scelta dell’amministrazione comunale, ... (laprovinciadicomo.it)