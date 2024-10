Quifinanza.it - Borsa: settimana di guadagni per l’immobiliare

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude unadiper il comparto immobiliare con l’attenzione degli investitori sempre rivolta alle banche centrali, dopo la nuova boccata d’ossigeno giunta dalla BCE, la scorsa ottava, quando ha deciso per un altro taglio di 25 punti base al tasso di riferimento, come tutti si attendevano. “Il 2024 è un anno di transizione per l’inflazione nell’area euro, in cui componenti legate agli avvenimenti passati stanno ancora operando, ha affermato il capo economista della BCE, Philip Lane nel suo intervento a una conferenza sull’inflazione organizzata dalla Federal Reserve di Cleveland, aggiungendo che l’analisi dell’inflazione di fondo indica che il processo disinflazionistico è ben avviato e l’inflazione è orientata a tornare a livello obiettivo nel corso del 2025?.