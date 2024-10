Almanacco | Sabato 26 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre è il 300° giorno del calendario gregoriano, mancano 66 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: Beato Bonaventura da Potenzaproverbio di ottobreottobre piovoso, campo prosperosoaccadde oggi1940 – A Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense Pisatoday.it - Almanacco | Sabato 26 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)26è il 300°del calendario gregoriano, mancano 66 giorni alla fine dell’anno.del: Beato Bonaventura da Potenzadipiovoso, campo prosperoso1940 – A Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense

