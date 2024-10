“12 ore nei campi e poi rinchiusi in un container”: braccianti in schiavitù alle porte di Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) I due ragazzi hanno raccontato di essere arrivati in Italia con la promessa di ottenere un lavoro nei campi pagato 5 euro l'ora. In realtà sono finiti in una struttura agricola vicino Roma, lavorando per mesi senza stipendio e in condizioni di vita disumane. Fanpage.it - “12 ore nei campi e poi rinchiusi in un container”: braccianti in schiavitù alle porte di Roma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I due ragazzi hanno raccontato di essere arrivati in Italia con la promessa di ottenere un lavoro neipagato 5 euro l'ora. In realtà sono finiti in una struttura agricola vicino, lavorando per mesi senza stipendio e in condizioni di vita disumane.

