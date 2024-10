Ilrestodelcarlino.it - Una graphic novel su Giacomo Matteotti: la presentazione a Fratta Polesine

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Rovigo 25 ottobre 2024 – In occasione del centenario della tragica scomparsa del leader socialista, martedì 29 ottobre alle ore 11, nella sala civica "G." presso la sede municipale di(Rovigo), verrà presentata in anteprima nazionale lae il coraggio della verità”, edita da Carthusia Edizioni. Il fumetto rappresenta un tassello fondamentale del progetto “Sulle tracce di”, promosso dalla Fondazione Anna Kuliscioff di Milano e sostenuto dalla Struttura di Missione per gli anniversari nazionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri.