News.robadadonne.it - Trovata morta Flavia Mello Agonigi, è stata uccisa e gettata in una cisterna. Fermato un uomo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sono concluse nel peggior modo le ricerche di, la 54enne di origine brasiliana, ma cittadina italiana, scomparsa lo scorso 12 ottobre dopo una serata trascorsa con le amiche al locale Don Carlos di Chiesina Uzzanese, a Pistoia. La donna, residente a Pontedera, èsenza vita in unanei pressi di un’abitazione di Sant’Ermo, un piccolo comune fra le colline di Casciana Terme Lari, e per il suo omicidio è statoun, il trentaquattrenne Kristian Emanuele Nannetti, che risiede proprio nella frazione dove il corpo è stato scoperto. Fin da subito il marito di, Emiliano, aveva escluso che potesse essersi trattato di un allontanamento volontario, lanciando anche un appello a La vita in diretta.