Tragedia alla Toyota, al via le autopsie sui due operai Fabio Tosi e Lorenzo Cubello (Di venerdì 25 ottobre 2024) Occhi lucidi e mani in tasca , c'è chi porta un fiore e chi una corona . Nessun discorso, niente striscioni . La rabbia silenziosa degli operai della Toyota Material Handling è andata in scena davanti ai cancelli dello stabilimento bolognese , dove mercoledì sera in seguito a una esplosione sono morti due operai, Fabio Tosi , 34 anni e Lorenzo Cubello , 37, e altri 11 sono rimasti feriti : tra questi, Feedpress.me - Tragedia alla Toyota, al via le autopsie sui due operai Fabio Tosi e Lorenzo Cubello Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Occhi lucidi e mani in tasca , c'è chi porta un fiore e chi una corona . Nessun discorso, niente striscioni . La rabbia silenziosa deglidellaMaterial Handling è andata in scena davanti ai cancelli dello stabilimento bolognese , dove mercoledì sera in seguito a una esplosione sono morti due, 34 anni e, 37, e altri 11 sono rimasti feriti : tra questi,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabio e quell’ultimo vocale a Benedetta - Lorenzo che stava per diventare papà : lo strazio per i due operai morti alla Toyota di Bologna - Lorenzo Cubello stava per diventare padre, Fabio Tosi aveva mal di schiena ma sapeva che a casa c’era la sua compagna ad aspettarlo. E invece nessuno dei due ha più fatto ritorno dai propri cari, lo scorso 23 ottobre, quando la fabbrica in cui ... (Tpi.it)

L’esplosione in fabbrica . Gli operai fanno sciopero. E Toyota ferma le attività - e Nicoletta Tempera L’esplosione letale è partita dall’esterno. Forse dal motore di un impianto di climatizzazione, con all’interno un compressore, che si trovava accanto al muro del capannone, vicino a un deposito di materiale. È questa la ... (Quotidiano.net)

Toyota sospende le attività dopo l'esplosione a Bargellino - l'annuncio sugli operai in cassa integrazione - Toyota ha chiuso lo stabilimento a Bergellino dopo l'esplosione e i due operai morti. I dipendenti verranno messi in cassa integrazione (Notizie.virgilio.it)

Toyota chiude la fabbrica dopo la morte dei due operai : 850 dipendenti in cassa integrazione a tempo indeterminato - Stabilimento chiuso fino a data da destinarsi e 850 lavoratori in cassa integrazione. La Toyota Material Handling ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che lo stabilimento nella zona di Bargellino, dove ieri 23 ottobre c’è stata ... (Ilfattoquotidiano.it)