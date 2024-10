Ternana-Rimini, segui la DIRETTA della sfida al Liberati (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un trittico di incontri in sequenza per Ternana-Rimini. Le due formazioni scendono in campo (ore 20.30) allo stadio Liberati nell’anticipo dell’undicesima di andata. Nove i risultati utili consecutivi maturati dai rossoverdi, dopo la sconfitta al debutto contro il Pescara. I biancorossi invece Ternitoday.it - Ternana-Rimini, segui la DIRETTA della sfida al Liberati Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un trittico di incontri in sequenza per. Le due formazioni scendono in campo (ore 20.30) allo stadionell’anticipo dell’undicesima di andata. Nove i risultati utili consecutivi maturati dai rossoverdi, dopo la sconfitta al debutto contro il Pescara. I biancorossi invece

Ternana-Rimini - le formazioni UFFICIALI della gara - Le formazioni di Ternana-Rimini scendono in campo nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato. I rossoverdi arrivano alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione, tranne l’infortunato Samuele Damiani impegnato nel percorso di ... (Ternitoday.it)

LIVE – Ternana-Rimini - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta live di Ternana-Rimini, match valido per l’undicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Al Libero Liberati gli umbri, al momento secondi in classifica a -2 dalla vetta, vogliono vincere per portarsi al comando almeno per ... (Sportface.it)

Ternana-Rimini - ultime dai campi e probabili formazioni : tre cambi di formazione per i rossoverdi - Inizia un secondo trittico di impegni stagionali per Ternana-Rimini. Le due formazioni si ritroveranno allo stadio Libero Liberati (inizio ore 20.30) per contendersi i tre punti. Nove i risultati utili consecutivi per la formazione di Ignazio ... (Ternitoday.it)