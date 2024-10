Sport.periodicodaily.com - Sassuolo-Modena: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby emiliano mette di fronte i neroverdi che cercano l’attacco al vertice della classifica e i canarini che vogliono punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I neroverdi occupano saldamente il terzo posto in classifica e dunque in piena zona playoff. L’obiettivo è il ritorno immediato in A, e le goleade rifilate negli ultimi due turni a Cittadella e Brescia confermano quanto sia attrezzato l’organico di Grosso per raggiungerlo. I canarini hanno un bisogno disperato di punti e un vantaggio di appena due lunghezze sulla zona retrocessione. La squadra di Bisoli non vince da tre turni dove sono arrivate due sconfitte e un pareggio.