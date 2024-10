San Gallo Fiorentina, violenti scontri tra i tifosi viola e quelli svizzeri. La situazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) San Gallo Fiorentina, violenti scontri durante la trasferta dei tifosi viola in Svizzera. Il racconto della situazione San Gallo Fiorentina ha visto i viola vincere, ma dall’altra parte non è stata una trasferta tranquilla per i tifosi viola. Secondo quanto riportato da 005Firenze, ci sono stati scontri con i sostenitori della squadra avversaria. Ecco il Calcionews24.com - San Gallo Fiorentina, violenti scontri tra i tifosi viola e quelli svizzeri. La situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sandurante la trasferta deiin Svizzera. Il racconto dellaSanha visto ivincere, ma dall’altra parte non è stata una trasferta tranquilla per i. Secondo quanto riportato da 005Firenze, ci sono staticon i sostenitori della squadra avversaria. Ecco il

San Gallo-Fiorentina 2-4 : poker viola e successo in rimonta - (Adnkronos) – Partita scoppiettante per la Fiorentina che si impone in casa del San Gallo in rimonta 2-4 nella seconda sfida di Conference League e sale a 6 punti in classifica. Una gara meno scontata del previsto con gli svizzeri che hanno ... (Seriea24.it)

