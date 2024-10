Unlimitednews.it - Rocca “Far conoscere negli USA il mondo imprenditoriale del Lazio”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Rafforzare questi legami con le impreseStati Uniti, farmeglio il nostroe le opportunità che ci sono nel nostro Paese è uno degli aspetti più importanti. Ovviamente io lo faccio nell’interesse della mia Regione. Ho ricevuto tanti inviti da parte di governatori degli Stati Federali per poter inviare degli interscambi. Ilha una sua ricchezza in diversi settori tra cui aerospazio e automotive. In questo momento abbiamo delle difficoltà ma è una ragione in più per esplorare i nostri mercati”. A dirlo è il presidente della RegioneFrancescoa margine dell’evento dell’evento Italy – US Tech Business and Investment Matching Initiative in corso a Washington. (ITALPRESS). xp9/tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal