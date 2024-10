Iltempo.it - Regionali Liguria, Orlando: "Mi appello a imprenditori e classe operaia"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Genova, 25 ottobre 2024 "Noi vogliamo mettere al centro la persona, loro il profitto. Per questo abbiamo messo al centro della nostra proposta una reindustrializzazione sostenibile. Voglio lanciare un grandeaglie allagenovese. Facciamo un progetto per fare dellauna grande realtà industriale". Lo dice Andreaalla chiusura della campagna per lein. FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev