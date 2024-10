“Parla solo l’allenatore”: nuovo esonero in Serie A, l’annuncio del Presidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) La posizione del tecnico è traballante dopo il deludente avvio di stagione. La vittoria manca dalla terza giornata La nona giornata di Serie A è appena cominciata con la sfida tra Udinese e Cagliari. Derby d’Italia Inter-Juventus a parte, in questo lungo weekend ci saranno diverse partite interessanti. Qualcuna potrebbe risultare addirittura decisiva per le sorti di uno dei due allenatori. Pensiamo a Fiorentina-Roma, con Juric in bilico praticamente da quando si è accomodato in panchina al posto di De Rossi (il favorito in caso di licenziamento del croato), ma anche a Napoli-Lecce. nuovo esonero in Serie A: annuncio del Presidente (LaPresse) – calciomercato.itIl match tra la squadra di Antonio Conte e quella salentina si disputerà domani pomeriggio alle ore 15. Per diversi addetti ai lavori e non, quella al ‘Maradona’ potrebbe essere l’utima di Gotti alla guida del Lecce. Calciomercato.it - “Parla solo l’allenatore”: nuovo esonero in Serie A, l’annuncio del Presidente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La posizione del tecnico è traballante dopo il deludente avvio di stagione. La vittoria manca dalla terza giornata La nona giornata diA è appena cominciata con la sfida tra Udinese e Cagliari. Derby d’Italia Inter-Juventus a parte, in questo lungo weekend ci saranno diverse partite interessanti. Qualcuna potrebbe risultare addirittura decisiva per le sorti di uno dei due allenatori. Pensiamo a Fiorentina-Roma, con Juric in bilico praticamente da quando si è accomodato in panchina al posto di De Rossi (il favorito in caso di licenziamento del croato), ma anche a Napoli-Lecce.inA: annuncio del(LaPresse) – calciomercato.itIl match tra la squadra di Antonio Conte e quella salentina si disputerà domani pomeriggio alle ore 15. Per diversi addetti ai lavori e non, quella al ‘Maradona’ potrebbe essere l’utima di Gotti alla guida del Lecce.

