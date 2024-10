Ilgiorno.it - Nel Lodigiano diciotto episodi da inizio anno

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Operatori sanitari e pronto soccorso delspesso nel mirino di violenti e maleducati, la guardia resta alta, ma la situazione sta migliorando. Nel solo 2024 i dati parlano di 18 aggressioni, verbali o fisiche, al personale di tutto l’ambito medico dei quattro ospedali lodigiani e non solo del Pronto soccorso di Lodi e Codogno (12 da gennaio a giugno). Situazioni in qualche caso degenerate con calci, pugni e danni importanti. Uno, ad esempio, a febbraio 2023, lo si ricorda per 15mila euro di danni provocati da un uomo, in Pronto soccorso a Lodi,che ha dato in escandescenza. Sono più gli infermieri, normalmente, i minacciati. Anche sui social. E comunque tutti i casi sono stati denunciati. Asst dà supporto legale agli operatori vittime. Nel 2023 glierano stati 24, 22 nel 2022.