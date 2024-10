Musica in lutto, addio al famoso cantante (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mondo della Musica piange la scomparsa di un famoso cantante morto all’età di 86 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. La notizia della tragica scomparsa è arrivata dalla famiglia dell’artista. Il cantante, grazie alla sua voce era considerato l’erede di Frank Sinatra. Leggi anche: Sport italiano in lutto, la campionessa muore sotto la doccia Leggi anche: Calcio in lutto, l’ex campione stroncato da un infarto a 35 anni addio al famoso cantante Si è spento all’età di 86 anni il cantante statunitense Jack Jones. Interprete dei successi Lollipops and Roses, Wives and Lovers e The Impossible Dream prima di invitare milioni di telespettatori a fare rotta verso l’avventura con The Love Boat, è morto nella serata di mercoledì 23 ottobre all’Eisenhower Medical di Rancho Mirage, in California. Tvzap.it - Musica in lutto, addio al famoso cantante Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mondo dellapiange la scomparsa di unmorto all’età di 86 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. La notizia della tragica scomparsa è arrivata dalla famiglia dell’artista. Il, grazie alla sua voce era considerato l’erede di Frank Sinatra. Leggi anche: Sport italiano in, la campionessa muore sotto la doccia Leggi anche: Calcio in, l’ex campione stroncato da un infarto a 35 annialSi è spento all’età di 86 anni ilstatunitense Jack Jones. Interprete dei successi Lollipops and Roses, Wives and Lovers e The Impossible Dream prima di invitare milioni di telespettatori a fare rotta verso l’avventura con The Love Boat, è morto nella serata di mercoledì 23 ottobre all’Eisenhower Medical di Rancho Mirage, in California.

