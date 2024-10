Lanazione.it - Master di Ascoli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) FOLIGNO Folignati nativi e acquisiti protagonisti al corso per ‘Cavalieri di eventi storici’ creato dalla Quintana diPiceno. L’esperimento, alla sua prima edizione e nato sulle scorte del ‘cavalieri’ di Foligno, si è concluso da pochi giorni e ha visto i folignati in primo piano. Tra i maestri, il folignate d’adozione Umberto Colavita e il cavaliere pluricampione Paolo Margasini. Tra i cavalieri che vi hanno partecipato, c’è Davide Dimarti, che sarà protagonista delle prossime Quintane con la maglia del Badia. Davide Dimarti, offidano, classe 2004, ha già partecipato all’ultima Quintana di: "In sella per la prima volta all’età di 5 anni. Il cavallo è la mia terapia, solo quando sono in sella sono in pace con me stesso.