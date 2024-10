Marcia indietro di Electrolux: "Il marchio Zanussi non sarà ceduto" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Electrolux cambia rotta sulla cessione del brand Zanussi. IL Ceo uscente Jonas Samuelson ha confermato che il marchio non sarà venduto dopo avere presentato i conti relativi al terzo trimestre 2024. "Le operazioni di disinvestimento di asset non strategici stanno procedendo a velocità diverse Pordenonetoday.it - Marcia indietro di Electrolux: "Il marchio Zanussi non sarà ceduto" Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)cambia rotta sulla cessione del brand. IL Ceo uscente Jonas Samuelson ha confermato che ilnonvenduto dopo avere presentato i conti relativi al terzo trimestre 2024. "Le operazioni di disinvestimento di asset non strategici stanno procedendo a velocità diverse

A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo Giannasi cambia proprietà : chi ci sarà alla guida adesso - A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo "Giannasi" cambia proprietà. Il chiosco, che ha aperto nel 1967 in piazza Buozzi, vende la maggioranza al Gruppo Finiper Canova, azienda che opera nella grande distribuzione.Continua a leggere (Fanpage.it)

Commodore riparte da Orvieto : saranno prodotti in Italia i laptop con lo storico marchio e i chip Snapdragon X - Commodore ora è un marchio italiano. La società di Roma ha stretto un accordo con la Pixart argentina che consentirà la produzione di laptop con Snapdragon X Elite negli impianti di Orvieto... Leggi tutto (Dday.it)

Alberta Ferretti “lascia” il suo marchio - non sarà più direttrice creativa - Alberta Ferretti ha deciso di fare un passo indietro e, trattandosi di uno dei grandi nomi della moda italiana, la notizia è divenuta virale in un istante. Non è un vero e proprio addio al suo brand, che porta il suo nome e per questo è di fatto ... (Quifinanza.it)