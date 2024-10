LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Marc Marquez miglior tempo nelle pre-qualifiche davanti a Martin, vicino Bagnaia (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Bastianini che si rilancia nuovamente per fare un altro gran giro. 10.59 Bel tempo per Bastianini che si mette in quarta posizione dietro a Bagnaia a 0?309 da Marquez. 10.58 Marc Marquez si mette davanti! 1:29.165 per il Cabroncito! 10.57 Bagnaia sale in seconda posizione a 85 millesimi di distacco da Martin. 10.55 Siamo negli ultimi cinque minuti: tutti adesso tornano in pista per tornare ad aggredire il tempo. 10.54 Monta gomma nuova Bagnaia e riparte subito per fare un nuovo giro. 10.52 Record della pista per Martin che è davanti a Vinales che fa 1:29.506, poi Bastianini in 1:29.631 e Bagnaia in 1:29.646. 10.51 Jorge Martin! 1:29.275, giro semplicemente pazzesco per Martinator! 10.49 Fabio Quartararo ora si mette davanti in 1:39.822, Bagnaia quarto a 0?125 dietro ad Acosta e Raul Fernandez. 10.48 Acosta davanti a tutti! 1:29. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Marc Marquez miglior tempo nelle pre-qualifiche davanti a Martin, vicino Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Bastianini che si rilancia nuovamente per fare un altro gran giro. 10.59 Belper Bastianini che si mette in quarta posizione dietro aa 0?309 da. 10.58si mette! 1:29.165 per il Cabroncito! 10.57sale in seconda posizione a 85 millesimi di distacco da. 10.55 Siamo negli ultimi cinque minuti: tutti adesso tornano in pista per tornare ad aggredire il. 10.54 Monta gomma nuovae riparte subito per fare un nuovo giro. 10.52 Record della pista perche èa Vinales che fa 1:29.506, poi Bastianini in 1:29.631 ein 1:29.646. 10.51 Jorge! 1:29.275, giro semplicemente pazzesco perator! 10.49 Fabio Quartararo ora si mettein 1:39.822,quarto a 0?125 dietro ad Acosta e Raul Fernandez. 10.48 Acostaa tutti! 1:29.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi precede Martin e Bagnaia - poi Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.14 Bezzecchi martella sul piede dell’1:30.731, ottimo passo per il romagnolo. Martin di nuovo record nel T2 per 13 millesimi, quindi perde 2 decimi nel T3 e chiude in 1:30.785. 06.12 Martin, dopo un giro ... (Oasport.it)

APPELLO in Diretta a VIERI : “Bobo - FACCIAMO LA PACE” ||| Di Livio SHOW anche su Lautaro e Dimarco - Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di TVPlay per il suo appuntamento settimanale e ha analizzato diversi temi, anche dal calcio del passato Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, è tornato sui tempi nei quali giocava insieme ... (Tvplay.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marc Marquez domina la P2 con la pista che si asciuga - ora le qualifiche! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.47 Tra 3 minuti scattano le qualifiche! I piloti che prenderanno parte alla Q1: 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.443 24 25 0.673 0.015 333.4 12 43 Jack MILLER AUS Red ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : la pista si asciuga - Marc Marquez precede Martin - Bagnaia 4° - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.39 Bandiera nera e arancione per Nakagami che procedeva con il motore esploso…Marc Marquez di nuovo al comando in 1:36.068 con 132 millesimi su Vinales. 01.38 Zarco sale al secondo posto a 114 millesimi ... (Oasport.it)