Lavori a Certosa: un giorno senza acqua (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lavori progammati di manutenzione della rete idrica e un giorno senza acqua in diverse via della zona di Certosa. L'interruzione è prevista per martedì 29 ottobre 2024 dalle ore 8 alle ore 21. Di seguito le vie coinvolte diramate da Iren acqua.Nienta acqua a Certosa, le vie Passo Genovatoday.it - Lavori a Certosa: un giorno senza acqua Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)progammati di manutenzione della rete idrica e unin diverse via della zona di. L'interruzione è prevista per martedì 29 ottobre 2024 dalle ore 8 alle ore 21. Di seguito le vie coinvolte diramate da Iren.Nienta, le vie Passo

