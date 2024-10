Ilgiorno.it - L’arte nel quartiere Crocetta: laboratorio di idee e condivisione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiama "CRX - Color Regeneration X (for) the block", ilartistico itinerante che si è svolto nel. Un’iniziativa organizzata dal Comune come parte del progetto europeo "U.R.Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration", di cui Cinisello è capofila. Il programma ha l’obiettivo di lavorare sulla creazione di indicatori per la valutazione dell’impatto sociale delle iniziative di rigenerazione urbana e coinvolge 10 città europee. "Ild’arte itinerante vuole essere un’ulteriore azione del progetto: un evento a tappe per promuovere, da un lato, alcuni servizi attivi nele adatti a diverse fasce di età. Dall’altro per coinvolgere i cittadini, attraversodi strada", spiega l’assessore al Welfare Roberto Visentin.