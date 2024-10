Ladri saccheggiano l’appartamento a Civitanova, bottino da migliaia di euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Civitanova, 25 ottobre 2024 – I proprietari escono di casa per un paio di ore e i Ladri ne approfittano: rubati da un appartamento tutti i gioielli di famiglia. Un colpo da migliaia di euro. Il furto è stato messo a segno nella serata dell’altro ieri. Nel mirino dei malintenzionati è finiti un appartamento che si trova in zona Villa Eugenia, nel quartiere di San Marone. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, che indagano sull’accaduto, ignoti, approfittando del fatto che i proprietari di casa fossero appena usciti, hanno fatto irruzione nell’abitazione. Sono entrati in casa dopo aver forzato e scassinato la finestra che dà sulla cucina. Una volta dentro, indisturbati, hanno cercato qualcosa di valore da portare via. Ilrestodelcarlino.it - Ladri saccheggiano l’appartamento a Civitanova, bottino da migliaia di euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – I proprietari escono di casa per un paio di ore e ine approfittano: rubati da un appartamento tutti i gioielli di famiglia. Un colpo dadi. Il furto è stato messo a segno nella serata dell’altro ieri. Nel mirino dei malintenzionati è finiti un appartamento che si trova in zona Villa Eugenia, nel quartiere di San Marone. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, che indagano sull’accaduto, ignoti, approfittando del fatto che i proprietari di casa fossero appena usciti, hanno fatto irruzione nell’abitazione. Sono entrati in casa dopo aver forzato e scassinato la finestra che dà sulla cucina. Una volta dentro, indisturbati, hanno cercato qualcosa di valore da portare via.

