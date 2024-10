Lanazione.it - La morte di Luana: “Esplosione alla Toyota? Tragedia annunciata”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prato, 25 ottobre 2024 – “Quando ho acceso la televisione e ho visto quello che è accaduto a Bologna mi sono cadute le posate di mano. Di solito non guardo i telegiornali, proprio per non sentire queste notizie. Ogni volta che succede qualcosa del genere il dolore torna fuori più forte di prima”. E’ sconvolta Emma Marrazzo, mamma diD’Orazio – l’operaia di 22 anni morta in fabbrica a Montemurlo stritolata da un orditoio nel maggio 2021 – dopo aver saputo dell’che è costata la vita a due operai nello stabilimento dellaa Bologna. “Un’altra– dice Emma –, non so quando qualcuno si deciderà a fare qualcosa per evitare queste morti sul lavoro. Si spendono i soldi per i migranti in Albania, e mi preme sottolineare che non ho nulla contro i migranti, ma non si mette mano a questa strage senza fine”.