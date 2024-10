Iniziati i lavori per la strada che collega Atina superiore con quella inferiore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Iniziati i lavori, nell’ambito del progetto “Sulla buona strada”, finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza di una fondamentale strada di collegamento. Ci si riferisce alla S.P. N. 259 nel tratto iniziale di collegamento fra i due centri abitati di Atina superiore ed Atina inferiore Frosinonetoday.it - Iniziati i lavori per la strada che collega Atina superiore con quella inferiore Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), nell’ambito del progetto “Sulla buona”, finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza di una fondamentaledimento. Ci si riferisce alla S.P. N. 259 nel tratto iniziale dimento fra i due centri abitati died

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola media Catona - iniziati i lavori al Ciapi : lunedì il trasloco e poi finalmente l'ingresso delle classi - Ultimi giorni di turni pomeridiani per i ragazzi della scuola media Dante Alighieri di Catona. Dopo una vera e propria corsa ad ostacoli burocratica, la travagliata vicenda del plesso chiuso per inagibilità e ricollocato nell'ex Ciapi sta per ... (Reggiotoday.it)

Soci - iniziati i lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi. 600mila euro di investimento - Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi a Soci. A darne evidenza sono Filippo Vagnoli e Matteo Caporali, sindaco e vice sindaco di Soci che oggi si sono recati sul posto per vedere come è stato organizzato il ... (Arezzonotizie.it)

Piazza Garibaldi a Soci - iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro - Arezzo, 25 ottobre 2024 – Piazza Garibaldi a Soci, iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro Vagnoli: “A Soci oltre all’intervento alla Piazza stiamo proseguendo con i lavori nel centro storico e a breve inizieranno quelli all’ex ... (Lanazione.it)

Salerno - iniziati i lavori per il sottopasso tra via dei Principati e via Santi Martiri - Salerno – I lavori per la realizzazione del sottopasso di collegamento tra via dei Principati e via Santi Martiri Salernitani, previsti per metà agosto, sono finalmente iniziati questa settimana, con un paio di mesi di ritardo rispetto al ... (Zon.it)