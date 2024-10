Incidente tra un’auto e un camion a Milano: traffico in tilt lungo l’autostrada A4 (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Incidente tra un'auto e un mezzo pesante è avvenuto intorno alle 15 e ha mandato il traffico in tilt lungo l'autostrada A4 tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Barriera Milano Est Tangenziale A52, in direzione Venezia. Fanpage.it - Incidente tra un’auto e un camion a Milano: traffico in tilt lungo l’autostrada A4 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'tra un'auto e un mezzo pesante è avvenuto intorno alle 15 e ha mandato ilinl'autostrada A4 tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e BarrieraEst Tangenziale A52, in direzione Venezia.

