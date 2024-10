Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato di rapirla, stare un po’ insieme e poi farle del male”, Filippo Turetta confessa anche ai giudici il femminicidio di Giulia Cecchettin

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Hodi toglierle la vita”., imputato per l’omicidio dell’ex fidanzata, risponde così al pm di Venezia Andrea Petroni che gli chiede se compilando la lista del 7 novembre (con gli strumenti per legarla e i coltelli, ndr) avesse già in mente il delitto. “Quella sera scrivendo quella lista ho ipotizzato questo piano, questa cosa, diun po’e didel” dice dal banco degli imputati “Ero arrabbiato, avevo tanti pensieri, provavo un risentimento che avessimo ancora litigato, che fosse un bruttissimo periodo, che io volessi tornaree così;non lo so; in un certo senso mi faceva piacere scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa lista che mi tranquillizzava, pensare che le cose potessero cambiare” aggiunge l’imputato. “Era come se ancora non la dovessi definire, ma l’avevo buttata giù”.