Guida alla prova scritta del concorso dirigenti scolastici: lettura del quadro di riferimento (Di venerdì 25 ottobre 2024) La prova scritta del concorso per dirigenti scolastici è una sfida impegnativa. Il quadro di riferimento, diviso in aree e sotto aree, presenta molte fonti normative, da quelle più note a quelle meno usate. EdiSES, per aiutare i candidati nell’ultima fase della preparazione, ha commentato alcune normative, cercando di coglierne gli aspetti peculiari. L'articolo Guida alla prova scritta del concorso dirigenti scolastici: lettura del quadro di riferimento . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladelperè una sfida impegnativa. Ildi, diviso in aree e sotto aree, presenta molte fonti normative, da quelle più note a quelle meno usate. EdiSES, per aiutare i candidati nell’ultima fase della preparazione, ha commentato alcune normative, cercando di coglierne gli aspetti peculiari. L'articolodeldeldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso docenti PNRR2 - Infanzia e Primaria : corso di preparazione con simulatore per la prova scritta e libro “Studio rapido” - Il Ministero dell’Istruzione, con una nota del 18 settembre, ha comunicato l’avvio del censimento e collaudo delle aule destinate alle procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo. Le scuole avranno tempo fino al 19 ottobre ... (Orizzontescuola.it)

TFA Sostegno X ciclo : corso di preparazione per prova preselettiva - scritto e orale + simulatore preselettiva - esempi prova scritta + libro “Studio rapido” - Corso online Oltre 90 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti per preselettiva e scritto già svolti, contenuti utili per tutte le prove (preselettiva, scritto e orale). In ... (Orizzontescuola.it)

Concorso PNRR 2 - ok del CSPI a modifiche Regolamento : limite ai candidati che superano prova scritta - solo 20 giorni per la domanda - integrazione allegato A programmi - Il CSPI, nella seduta plenaria del 21 ottobre, ha dato il via libera allo schema di decreto ministeriale che modifica i decreti n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023, relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli di insegnamento. L'articolo Concorso ... (Orizzontescuola.it)

Concorso Docenti : guida alla struttura e al programma della prova scritta. Focus sulle competenze socio-psico-pedagogiche - Il prossimo Concorso Docenti è previsto per la fine dell’anno. Basato sulle linee guida del PNRR, prevede una prova scritta comune per tutte le classi di concorso, composta da 50 domande a risposta multipla, una prova orale e, per alcune classi di ... (Orizzontescuola.it)