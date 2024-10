Guardia di Finanza e Università, siglato il protocollo d’intesa per il diritto allo studio dei più fragili (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Nella giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, al Rettorato dell’Università degli Studi di Bergamo, è stato firmato un protocollo d’intesa sul tema del diritto allo studio tra l’Ateneo orobico e la Guardia di Finanza. A rappresentare l’Università, il Rettore, Prof. Sergio Cavalieri; la firma al documento per la GdF è stata apposta dal Comandante Provinciale di Bergamo, Col. t.ST. Giovanni Fontana. Bergamonews.it - Guardia di Finanza e Università, siglato il protocollo d’intesa per il diritto allo studio dei più fragili Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Nella giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, al Rettorato dell’degli Studi di Bergamo, è stato firmato unsul tema deltra l’Ateneo orobico e ladi. A rappresentare l’, il Rettore, Prof. Sergio Cavalieri; la firma al documento per la GdF è stata apposta dal Comandante Provinciale di Bergamo, Col. t.ST. Giovanni Fontana.

